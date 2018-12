A Giovinazzo Marco Carnicelli ed Elisa Barrucchieri per una serata di bellezza all’insegna della beneficenza

GIOVINAZZO DONA! La preziosa chitarra di MARCO CARNICELLI accompagnata da letture e danza di ELISA BARUCCHIERI, per una serata di bellezza all’insegna della beneficenza.

Continua il sodalizio tra ResExtensa e il Comune di Giovinazzo, all’insegna dell’arte e della cultura, per uno specialissimo spettacolo, incontro tra due grandi artisti, in cui TUTTO L’INCASSO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA.

Info e prenotazioni: 3938920746 - segreteria@resextensa.it