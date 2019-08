Serata giapponese con tango - Sushi&Fusion

Nel corso dei secoli i giapponesi hanno creato una cucina sofisticata e raffinata, estremamente sensibile ai cambi di stagione. La cucina giapponese è composta da una varietà di cucina tradizionale, che comprende piatti a base di riso e miso, piatti a base di pesce come, ad esempio, sushi e sashimi e una moltitudine di piatti stranieri.



Raffinata e sofisticata ne è anche l'essenzialità della forma e della composizione.



Noi che amiamo il cibo in tutte le sue forme, questa volta ospitiamo gli amici di Tango - Sushi & Fusion di Molfetta, che ci delizieranno con la loro raffinata cucina.



Il menù:

PIATTO UNICO:



Mix di sushi da 12 pezzi contenente 6 pz sashimi, 1 hosomaki, 1 uramaki,4 nigiri



MENU ALLA CARTA:



- Gamberi sulle nuvole : tempura di gamberi avvolti da pasta kataifi con mayo allo yuzu e zenzero e gocce di teriaky.



- Sashimi misto



- Nigiri (2pz) di Salmone

Tonno

Pesce bianco

- Uramaki Tango roll: gambero in tempura, cetriolo e avocado. esterno: tartare di salmone in salsa spicy, salsa teriaky e tobiko



- Uramaki Rainbow roll: gambero in tempura, avocado e philadelphia. esterno : fettine di pesce e gambero



Prenotazione obbligatoria al numero 080 6180401!