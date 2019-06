Una serata nel Parco Naturale di Lama Balice: alla scoperta della flora e della fauna e osservazione di stelle

Sabato 15 Giugno dalle ore 19:00 alle ore 22:30 ritorneremo a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per una serata dedicata alla scoperta della flora e della fauna della Lama e all’osservazione del cielo stellato.

Condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, successivamente ci sposteremo sul terrazzo della villa per osservare con potenti telescopi i crateri della Luna, gli uragani di Giove e tanto altro..

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese



Ticket € 7,00 per gli adulti ed i bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita mostrando un documento di riconoscimento.



Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956