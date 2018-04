Serena Autieri e Tosca D'Aquino in "Ingresso indipendente" al TeatroTeam

La storia ha come protagonista Massimo, quarantenne impiegato in un’azienda privata in attesa di promozione, il quale vive in un appartamentino con ingresso indipendente e che spesso presta al proprio “capo”, Ludovico, per i suoi incontri con l’amante, Rosalba. Una sera, al rientro dopo il via libera del superiore, Massimo incontra Rosalba che ha deciso di non andarsene più dall’appartamento per costringere l’amante a lasciare la moglie Giuliana, dopo anni di promesse non mantenute. Massimo è in grande difficoltà, anche per l’arrivo della fidanzata Valeria, diffidente e moralista, che attende la promozione di Massimo per sposarlo. Per cercare di risolvere la situazione arrivano Ludovico e successivamente sua moglie, apparentemente ignara della relazione. Da quel momento si snodano una serie di confronti e di equivoci, in esito ai quali Ludovico e Giuliana e soprattutto Massimo, Valeria e

Rosalba, apriranno gli occhi sulla realtà delle proprie vite e sul vero valore delle relazioni, prendendo decisioni impreviste, ma fondamentali per il loro futuro.

Martedi 24 Aprile 2018 ore 21

Mercoledi 25 Aprile 2018 festivo ore 18,30

PREZZI

Biglietto Standard:

Poltronissima VIP: € 45

Poltrona: € 38

Galleria: € 33

Biglietto Ridotto (giovani fino a 26 anni):

Poltrona: € 25

Biglietto Bambini (da 4 ai 12 anni):

Poltronissima VIP: € 36,50

Galleria: € 25,50