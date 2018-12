Serena Brancale presenta il suo ultimo lavoro “Vita d’artista” al Teatro AncheCinema di Bari

La duttilità vocale, dal timbro pieno di “negritudine”, ma anche la sua continua voglia di ricerca verso un’ampia visione della musica, riescono ad abbattere le barriere degli stili creandone uno decisamente personale. Parliamo della cantante barese Serena Brancale che, sabato 8 alle 21 al Teatro Polifunzionale Anchecinema di Bari (info: 328.254.96.69, oppure 080.918.46.47), presenta in anteprima il suo nuovo album “Vita d’artista”, una produzione Italo-Svizzera. Il disco è stato anticipato a ottobre scorso dall’uscita del singolo “Come ti pare”, già in rotazione in radio e su youtube, un brano pop soul dal solido groove e dalle sonorità un po’ Anni ‘80.

Ad arricchire la performance dell’artista barese ci sarà il rap d’autore del torinese Willie Peyote, uno degli artisti più interessanti e innovativi della scena hip-hop italiana. La serata, inoltre, sarà aperta dalla performance del cantautore Al Verde, a seguire il dj set con Leo Bozzi, con selezioni funk, r ‘n’ b, rap e jazz.

Per il live “Vita d’artista”, la Brancale (voce, multipad e loop) si avvale della collaborazione di ottimi musicisti: Domenico Sanna (Fender, Rhodes, basso e synth), Alfonso Deidda (piano e fiati), Dario Panza (batteria pad), Francesco Sacchini e Damiana Dellantonio (cori).

In questo nuovo progetto decisamente nu-soul, la Brancale attraversa diversi generi musicali, strizzando l'occhio a suoni più elettronici. Con il vizio di valicare i confini sonori, la cantante riesce fisiologicamente a “manipolare” con grande disinvoltura i diversi generi, attraverso le sue inedite composizioni.

Cantante ma anche pianista e percussionista, nei live Serena esprime il suo talento, suonando tastiere e pad elettronici dedicando al suo pubblico, durante i concerti, degli indimenticabili momenti in “solo” dal carattere intimo e confidenziale ma, allo stesso tempo, ancora più creativo e scatenato.