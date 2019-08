Sergio Brio a 'Chiacchiere d’estate' nel Cortile del Castello di Rutigliano

Sarà Sergio Brio ad aprire le «Chiacchiere d’estate», mini ciclo di incontri sotto le stelle nel Cortile del Castello di Rutigliano, a cura della associazione di promozione sociale Vivila e dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo.

Il primo appuntamento è in programma Lunedì 12 Agosto alle ore 21, con ingresso libero.

Sergio Brio, colonna della difesa della mitica Juventus degli anni ‘80 che vinse tutto fino ad arrivare sul tetto del mondo nel 1985 con la Coppa Intercontinentale vinta a Tokio, sarà intervistato da Gianni Capotorto, giornalista de «La Gazzetta del Mezzogiorno», con gli interventi del sindaco Giuseppe Valenzano e di Giacomo Troianidell’associazione Vivila.

Sarà presentata per l’occasione l’autobiografia «Sergio Brio - L’ultimo stopper» (Graus edizioni), scritta conLuigia Casertano con introduzione di Giampiero Boniperti, i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro.

Il libro racconta la storia calcistica di Brio, dai suoi primi passi nel Lecce fino all’approdo alla Juventus, dove ha vissuto da protagonista il periodo d’oro del calcio italiano, giocando in una irripetibile squadra zeppa di campioni: da Platini a Rossi, da Cabrini a Tardelli, passando per Zoff, Scirea, Gentile, Causio e Bettega.

I prossimi incontri sono in programma il 7 Settembre, con lo scrittore palermitano Angelo Di Liberto che presenterà il cortometraggio e il libro «Il bambino Giovanni Falcone», e il 19 Settembre, con don Aniello Manganiello, il prete anti camorra fondatore dell’associazione «Ultimi per la legalità e le mafie», parroco per sedici anni a Scampia.