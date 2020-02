"Settimana della biodiversità pugliese", visite guidate, mostre, presentazioni libri, film e degustazioni

Anche quest’anno la Regione Puglia propone la Settimana della Biodiversità Pugliese di interesse agricolo e alimentare: convegni, seminari, presentazioni di libri, proiezioni di video e docufilm, visite guidate nei campi in cui vengono conservate le risorse genetiche vegetali autoctone, mostre fotografiche e pomologiche, apertura al pubblico di laboratori, orti botanici e banche dei semi, nonchè degustazioni. Su tutto il territorio pugliese dal 20 al 26 maggio.

La Settimana della Biodiversità Pugliese rientra nel progetto regionale “Conoscere l’agrobiodiversità pugliese” finanziato dal MIPAAF, è realizzata dal Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Bari, il CRSFA Basile Caramia di Locorotondo e lo spin off Sinagri, nonchè con il contributo dei cinque progetti integrati per la biodiversità finanziati dal PSR Puglia 2014-2020.

Si parte giovedì 17 maggio alle 11 con la conferenza stampa di presentazione nella sede dell’Assessorato regionale all’agricoltura. Con l’Assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia, ci saranno il direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, prof. Gianluca Nardone, il dirigente della sezione Competitività delle filiere agroalimentari, dott. Luigi Trotta, della Regione Puglia, i responsabili dei cinque progetti integrati che si sono occupati di recuperare, caratterizzare e conservare le risorse genetiche vegetali autoctone (ortaggi, legumi e cereali da granella, vite, olivo e fruttiferi) e la dott.ssa Renata Zingarelli, che presenterà la mostra retrospettiva “Vita in campagna” del fotografo Michele Ficarelli.

Gli eventi sono rivolti a studenti, studiosi e appassionati di agrobiodiversità.

Le scolaresche potranno organizzare con i referenti della Settimana visite guidate nei Dipartimenti di Agraria e nell’IBBR del CNR di Bari, nonchè negli altri enti di ricerca e nelle aziende che aderiscono all’iniziativa.

Tutti i dettagli sul ricco programma della Settimana sono riportati sui siti web della Regione e dei cinque progetti integrati per la biodiversità (www.biodiversitapuglia.it, savegrainpuglia.it e fruttiantichipuglia.it).