Settimana della Birra in Fiera del Levante

La Settimana della Birra Artigianale è una grande festa ideata per celebrare la birra di qualità.

Un brindisi lungo una settimana!

Anche in Fiera Del Levante, presso il Birrificio Bari si festeggia con tanti eventi e iniziative.

INGRESSO GRATUITO

Programma in aggiornamento

Dal 12 al 18 marzo

Dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Una settimana al museo

Visite guidate presso il Mubì - Museo della Birra d'Italia per scoprire la birra, le materie prime e le tecniche di produzione sino ad arrivare al fenomeno della birra artigianale in Italia e in Puglia

12-13-14 marzo

Dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Open Day Birrificio Bari con incontri dedicati agli operatori Horeca con aziende del settore

PER REGISTRARSI bit.ly/opendaybirrificio



I Work Shop

12, 13 e 14 marzo

h.10:30 Magistro & Creativi Associati

h. 11:30 Formazione professionale a cura di BB Formazione

h. 12:30 showcooking a cura dell' Associazione Cuochi Baresi

h.15:30 2night Bari e BAT

h.16:30 Formazione professionale a cura di BB Formazione

13 e 14 marzo

ore 18:00-18:45 e ore 19:00-19:45 Incontri con i Professori per le attività post diploma a cura BB Formazione

15 marzo

h.18:30

Presentazione Master Slow Food sulla Birra a cura Slow Food Rete Giovane Bari

17 e 18 marzo

Laboratori “La via della birra”

Una visita guidata animata entusiasmante che simula un viaggio nel tempo lungo la via della Birra alla scoperta di una storia millenaria che comincia (forse) in Mesopotamia ed arriva (con certezza) fino a Bari dove incontra San Nicola e le sue leggende.

Sabato 17 marzo

h 10:30 workshop gratuito con insegnanti

h. 12:00, 15:00, 16:30, 18:00 laboratorio didattico per bambini

Domenica 18 marzo

h. 10:00, 11:30, 15:00, 16:30, 18:00

laboratorio didattico per bambini

Didattica scientifica a cura dell'associazione BABYCAMPUS Edutainment

Prenotazione obbligatoria info@babycampus.org

Tel 329 964 64 06 - 338 700 83 04

Costo 5,00 euro a partecipante

Età consigliata : 6 - 12 anni

EVENTI LIVE

Per i 200 anni del Sigaro Toscano sarà possibile partecipare a delle degustazioni guidate dalle 21.00 in poi a cura di Enzo Scivetti abbinado il pregiato Tosca Originale con la nostre birre ed in particolare con la #mollotutto la rossa, dopplebock di ispirazione tedesca.

15 marzo

h.20:30

My B Generation

Presentazione contest musicale in collaborazione con Radio Bari e TELEBARI

16 marzo

h.20:30

Da Dalla a Dylan

Duo voce e chitarra - Annita Pugliese e Gianluca Devi

Serata di tributo ai più grandi Cantautori Italiani e stranieri.

17 marzo

h. 20:30

San Nicola incontra San Patrizio

Le sonorità della tradizione irlandese con Pino Porsia, Davide Viterbo e Fintan McHugh, nuovo grande talento popolare irlandese.