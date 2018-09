Settimana Europea della Mobilità, le iniziative di Fiab Bari Ruotalibera per la promozione dell'uso della bicicletta

Al via anche a Bari la Settimana Europea della Mobilità, la manifestazione nata per volere della Commissione Europea al fine di coinvolgere città, istituzioni, organizzazioni e associazioni nella promozione di eventi mirati a incentivare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata. Sin dal 2005 l’obiettivo dell’evento è quello di razionalizzare gli spostamenti quotidiani e scegliere modalità di trasporto intelligenti ed ecosostenibili.

A tal fine, come ogni anno, Fiab Bari Ruotalibera, con il patrocinio della Regione Puglia e dell’assessorato allo Sport del Comune di Bari, ha organizzato una serie di appuntamenti per sostenere l’uso delle due ruote non solo come mezzo di trasporto ma anche di socializzazione, benessere psico-fisico e di conoscenza del territorio. Innanzitutto si terranno due brevi corsi, “Tutti in Bici” e “ABC della manutenzione”, e la consueta premiazione del concorso “Biciclet-Ti-Amo”. Il primo corso sarà suddiviso in tre lezioni della dottoressa Baffari sull’uso della bici e riservate agli adulti in programma oggi, lunedì 17, domani, martedì 18, e giovedì 20 settembre, dalle ore 15 alle 17, nel cortile dell’istituto onnicomprensivo “Zingarelli”, in via Gennaro Guevara; mentre il secondo sugli elementi basilari della manutenzione del mezzo è in programma domani, martedì 18, il 20 e il 24 settembre prossimi, a partire dalle ore 20, presso la sede di Fiab Bari Ruotalibera, in via De Nittis 42.

Per quanto riguarda il concorso di fotografia “Biciclet-Ti-Amo”, la premiazione si terrà il 21 settembre, alle ore 18, nell’Urban Center comunale: durante la cerimonia saranno anche illustrati i sistemi Pin Bike, un’applicazione per cellulari, e Box-Sharing, un esemplare di stallo custodito per e-bike con ricarica delle batterie, posizionato per l’intera settimana presso il Cavallo di Ceroli, in corso Vittorio Emanuele.

Il calendario di attività e iniziative prevede anche le seguenti pedalate cittadine:

· Pedali nella notte Special: guidata da Michele Fanelli e organizzata in collaborazione con il Comitato Parco del Castello, con partenza mercoledì 19 settembre, alle ore 20.15, da piazza del Ferrarese.

· Pedalando per il quartiere Poggiofranco: organizzata in collaborazione con l’Oratorio Don Guanella, con partenza sabato 22 settembre, alle ore 16.30, da via G. Petroni 125

· Ciclone ANT: organizzata in collaborazione con la Fondazione ANT per la promozione dei corretti stili di vita e della prevenzione, con partenza domenica 30 settembre, alle ore 10, da parco 2 Giugno (ingresso viale Einaudi)

Infine, domenica 23 settembre è previsto il Bike Day, l’appuntamento con il turismo domenicale, in direzione Massafra, attraverso l’utilizzo della bici e del treno.

Per informazioni dettagliate su programma e iniziative consultare il sito www.fiabbari.it.