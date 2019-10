La Cava dei dinosauri apre al pubblico per la "Settimana del Pianeta Terra"

Cava Pontrelli apre in anteprima al pubblico e lo fa in occasione della settima edizione della “Settimana del Pianeta Terra”. “La Settimana del Pianeta Terra – L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta” è un festival scientifico che, nella settimana dal 13 al 20 ottobre, vedrà tante località italiane animarsi con manifestazioni volte a diffondere la cultura scientifica in ogni sua sfaccettatura.

Altamura sarà sede di un duplice Geo-Evento, dedicato alla Cava dei Dinosauri, oggi interessata da un profondo intervento di ripulitura, documentazione e analisi e conservazione della superficie a impronte e di messa in sicurezza dei fronti di cava, per volere del Segretariato Regionale Mibact per la Puglia, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Altamura.

Il geosito, meglio conosciuto come Valle dei Dinosauri, è noto da quando, nel giugno 1999, in corrispondenza del fondo della Cava Pontrelli in disuso, allora di proprietà della Ecospi srl, è stato rinvenuto in modo fortuito un giacimento di migliaia di impronte ben conservate di dinosauri da parte di due geologi dell’Università di Ancora, Michele Sarti e Massimo Claps, impegnati nello studio di cave dismesse per la ricerca di idrocarburi.

La proprietà dell’area su cui sono state rinvenute le orme è attualmente del Comune di Altamura. Solo a seguito di tale acquisizione è stato possibile avviare le preliminari operazioni di protezione e conservazione delle impronte, così come previste dal progetto redatto dalle strutture periferiche del Mibact: il Segretariato Regionale Mibact per la Puglia e la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.

Nell’ambito dell’attività di comunicazione prevista dal progetto, Cava Pontrelli sarà aperta al pubblico interessato, solo su prenotazione, nelle giornate di giovedì 17 e sabato 19 ottobre , secondo il seguente calendario di turni.

Giovedì 17 ottobre

Turno n.1: 9-10

Turno n.2: 10-11

Turno n.3: 12-13

La partecipazione alla visita avviene su prenotazione (Tel. 340/2645147 - E-mail: dinosauridialtamura@gmail.com ) per un massimo di trenta persone a turno.

Sabato 19 ottobre

Turno n.1: 10.30 - 11.30

Turno n.2: 11.30 – 12.30

Alle ore 11 di sabato 19 ottobre, presso il Teatro Mercadante ad Altamura il Segretariato Regionale Mibact per la Puglia, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari e, per conto dell’ATI responsabile dei lavori in cava, rappresentanti del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari mostreranno i primi risultati ottenuti dal lavoro svolto in cava fino ad oggi.

Rappresentanti istituzionali, degli enti locali ed autorità interverranno per una riflessione congiunta sulla valorizzazione del patrimonio paleontologico e preistorico di Altamura.