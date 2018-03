Riti religiosi, tradizioni e concerti musicali della Settimana Santa a Ruvo di Puglia

Gli appuntamenti della Settimana Santa, con il tradizionale calendario di riti processionali, tradizioni e concerti di marce funebri, sono anche quest’anno occasione per mettere insieme una serie di eventi culturali che animeranno Ruvo di Puglia nelle ultime settimane di marzo e durante il mese di aprile.

L’intero programma di questi eventi è raccolto anche quest’anno sotto il titolo di “Ruvo a Primavera” in un unico cartellone patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ruvo di Puglia.

Ogni Confraternita realizzerà - oltre alle processioni che inizieranno il venerdì 23 per concludersi la domenica 1 aprile – un concerto di marce funebri. Il primo è in programma venerdì 16 Planctus Mariae nella chiesa di San Domenico con l’Orchestra B. Giandonato diretta da Rocco Di Rella. Tutte insieme e in collaborazione con l’ass.ne Ruvo 2.0 daranno vita alla suggestiva Sacra Rappresentazione il 26 e 27 marzo che per la prima volta si terrà in piazza Matteotti alle 20.30. Si conferma inoltre per la domenica di Pasqua il tradizionale scoppio delle Quarantane a cura del Comitato Freste Patronali e della Pro Loco cittadina, al passaggio della processione di Gesù Risorto. Tutti i riti saranno trasmessi in diretta streaming su ruvesi.it e televisiva su Teleregione Color. Double P Comunication, che curerà la produzione delle trasmissioni, fa sapere che le dirette saranno garantite anche in capo di spostamenti o rinvii dovuti al maltempo.

Di livello particolarmente alto gli altri appuntamenti musicali, come il concerto per soli, coro e orchestra “Lux Aeterna” su musiche di P. La Rotella e G. Faurè in programma sabato 17 nella Chiesa di S. Domenico con l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari e ben otto corali dirette dai singoli maestri, tra le quali la Corale Polifonica”Michele Cantatore” che organizza l’evento.

Domenica 18 invece in Cattedrale progetto speciale del festival Wanda landowska con il “Concerto di Pasqua su Musiche rare della Settimana Santa” con Pino Minafra & La Banda, Nicola Pisani solista e Michele Di Puppo e Angelo Inglese direttori.

Ampio spazio in cartellone anche a mostre, visite guidate e incontri tra scrittori e ragazzi delle scuole previsti dalla rassegna “Confabulare– Libri fuori dagli scaffali”.

Di seguito il programma completo consultabile anche sulla pagina facebook.com/evoluzioni.ruvo.

RITI RELIGIOSI, TRADIZIONI E CONCERTI MUSICALI

DELLA SETTIMANA SANTA E DI PASQUA

CONFRATERNITA PURIFICAZIONE ADDOLORATA



Venerdì 23 Marzo Processione della Desolata dalle ore 17



Domenica 1 Aprile Processione di Gesù Risorto alle ore 9.30

CONFRATERNITA DEL CARMINE



Da venerdì 23 a giovedì 29 marzo - Arciconfraternita del Carmine

ESPOSIZIONE SACRE STATUE



Lunedì 26 e martedì 27 marzo ore 20.30 – piazza Matteotti

SACRA RAPPRESENTAZIONE VIVENTE in coll. fra le quattro Confraternite e l’ass.ne Ruvo 2.0

regia prof. Giovanni Todisco



Venerdì 30 marzo ore 18 Processione SS Misteri per le vie della città

CONFRATERNITA OPERA PIA SAN ROCCO



Mercoledì 28 marzo ore 19.30 – Chiesa di San Rocco

CONCERTO DI MARCE FUNEBRI a cura degli Amici di San Rocco diretti dal maestro Simone Salvatorelli



Giovedì 29 marzo ore 02.30 - Chiesa di San Rocco

PROCESSIONE DELLA DEPOSIZIONE OTTO SANTI

CONFRATERNITA DEL PURGATORIO



Lunedì 26 marzo ore 19.30 – Chiesa del Purgatorio

STABAT MATER DOLOROSA recital diretto dal prof. Rocco Di Rella

con la partecipazione del Coro della Confraternita del Purgatorio



Sabato 31 marzo ore 16 Processione della M.S.S. dell Pietà

COMITATO FESTE PATRONALI



Domenica 1 aprile

SCOPPI DELLE QUARANTANE al passaggio della processione di Gesù Risorto