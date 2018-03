Via Crucis Vivente a Rutigliano

L’associazione “Via Crucis Vivente” di Rutigliano (Ba), insieme al regista Giuseppe Moccia, dal 2011, mette in scena la Passione e Morte di Cristo. Le vie principali ed il centro storico di Rutigliano sono lo scenario entro il quale si svolgono gli ultimi momenti della vita di Gesù: dall’ultima cena alla Resurrezione; ogni momento ripropone l’intreccio di sentimenti, incontri e azioni che caratterizzano le ultime ore di vita terrena di Cristo. I costumi, gli apparati architettonici, le ambientazioni esterne fedelmente ricostruite e le musiche originali del M° Giacomo Battista, portano lo spettatore lontano nel tempo e lo calano nella giusta dimensione storica e mistica. La “Via Crucis Vivente” di Rutigliano, riprende e si inserisce nei riti legati alla Settimana Santa, importanti per la tradizione pugliese, costituendo ad oggi, quasi l’unica rappresentazione vivente della Passione di Cristo in tutta la Città Metropolitana di Bari.

Appuntamento a Rutigliano mercoledì 28 Marzo a partire dalle 20.