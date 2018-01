“Sfera Ebbasta tour 2018”, il re della Trap all'italiana in concerto al Demodè di Modugno

Sulla scia dello straordinario successo dell’ultimo anno e dopo gli innumerevoli riconoscimenti ricevuti, sono aperte le prevendite per il nuovo tour del rapper multiplatino Sfera Ebbasta, “Sfera Ebbasta tour 2018”, che debutterà dal Vox Club di Nonantola (Mo) il prossimo 7 Aprile per continuare nei più prestigiosi club della penisola italiana per tutta la primavera.

Dopo la prima modenese del 7 Aprile il tour del rapper dei record proseguirà a Senigallia (AN) il 14 Aprile, Modugno (BA) il 24 Aprile, Milano il 28 Aprile, Bologna il 5 Maggio, Padova il 12 Maggio, Venaria (TO) il 19 Maggio e Napoli il 26 Maggio.

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, re della Trap all'italiana, è il personaggio più fresco e seguito del momento con oltre un milione di followers su instagram. Il suo omonimo primo album, certificato disco di platino per aver superato le oltre 50.000 copie vendute, è un best seller della cultura hip hop, e dopo 65 settimane dall'uscita rimane ancora nella top 40 dei dischi più venduti (classifica FIMI), continuando a registrare eccellenti performance di vendita sia per il mercato fisico sia per il mercato digitale. Il caso discografico di Sfera e il suo personale percorso è stato anche protagonista del progetto editoriale “Zero”, prima e vera autobiografia del rapper.

Le prevendite dello Sfera Ebbasta tour 2018 saranno disponibili dal 21 dicembre su www.ticketone.it al seguente link http://www.ticketone.it/sfera- ebbasta-biglietti.html?affilia te=ITT&doc=artistPages/tickets &fun=artist&action=tickets&kui d=527559

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.

Di seguito il calendario con le prime date annunciate

APRILE

7/04 – NONANTOLA (MO) - Vox Club

14/04 - SENIGALLIA (AN) – Mamamia

24/04 – MODUGNO (BA) - Demodè

28/04 - MILANO - Fabrique

MAGGIO

05/05 – BOLOGNA - Estragon

12/05 - PADOVA - Gran Teatro Geox

19/05 - VENARIA (TO) - Teatro Della Concordia

26/05 - NAPOLI - Arenile

