Sfilano per le vie di Putignano i carri dedicati all'ambiente: le foto della seconda sfilata del Carnevale

Sfilano nel centro storico, in una giornata che sà di primavera, i carri del Carnevale di Putignano. È partita puntuale alle 11 la seconda sfilata organizzata a febbraio per la 626esima edizione del Carnevale di Putignano. Grande novità della manifestazione, l'eliminazione delle transenne; scelta dettata dalla volontà di "riportare il pubblico al centro dell'evento, lasciandolo libero di godersi musiche, balli e naturalmente i 'giganti di cartapesta'. Che per l'edizione 2020 guardano all'Ambiente: il tema scelto è infatti 'La terra vista dal Carnevale', con richiami allegorici a tematiche ambientali anche pugliesi. Impossibile non citare in questo senso il carro di Joker, tra i più apprezzati dal pubblico.

