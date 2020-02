Prima sfilata dei carri allegorici di Putignano con animazioni e musica: in concerto Tullio De Piscopo e i Clap Clap

Un programma ricco di appuntamenti con concerti, spettacoli, laboratori per bambini, mostre e momenti di riflessione sul tema della sostenibilità. Dal 7 febbraio, ogni venerdì, “Four Fridays For Future” – conversazioni sul futuro possibile. Tullio De Piscopo in concerto il 9 febbraio, Selton il 23 febbraio, Donatella Rettore il 29 febbraio. Spazio al cabaret con Toti & Tata. Quattro sfilate il 9, 16, 23 e 25 febbraio, e una grande festa della pentolaccia il 29 febbraio. Torna il Carnevale di Putignano. Cinque appuntamenti con i grandi carri allegorici in cartapesta, le maschere di carattere e i gruppi mascherati, concerti, appuntamenti culturali e tanto divertimento per grandi.

"La terra vista dal Carnevale” è il tema dell’edizione 2020 del Carnevale di Putignano: un viaggio di consapevolezza nel nostro pianeta, ispirato dalla bellezza della natura, da un’idea di futuro sostenibile, da un nuovo umanesimo.

In linea con questo tema, ogni venerdì a partire dal 7 febbraio, sarà dedicato ad un focus sullo "Sviluppo Sostenibile".



"FOUR FRIDAYS FOR FUTURE: conversazioni sul futuro possibile"

Quattro occasioni per approfondire e riflettere sulla sostenibilità delle nostre azioni quotidiane, al fine di salvaguardare e tutelare il nostro Pianeta. Quattro conversazioni per esplorare le prospettive future legate all’arte e all’artigianato creativo, la biodiversità, il consumo consapevole e le nuove pratiche di pianificazione cittadina, prendendo spunto da esperienze virtuose raccontate direttamente dalla voce dei protagonisti dei rispettivi focus nonché esperti del settore.



L'evento è promosso dalla Fondazione Carnevale di Putignano con la preziosa collaborazione di:

Puglia Creativa

Ubuntu - Autoproduzioni Culturali

Slow-food

Filiera 21

Biottega

Legambiente,

Carnevalia

Il Carnevale è festa in piazza e tanto spasso. A calar del sole sabato 8 febbraio con " Clap Clap" e domenica 9 febbraio con "Tullio De Piscopo", la piazza di Putignano si accende con note musicali pop e africane, percussioni e… tanto tanto divertimento.

Pronti a scatenarvi? Indossate le vostre maschere e preparatevi a ballare all‘infinito…