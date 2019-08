Motori, cibo e rock a Rutigliano con la manifestazione “Amici di Sfrigolio in moto”

Una giornata all'insegna dei motori, del buon cibo e del rock. Appuntamento domenica 11 agosto a Rutigliano con “Amici di Sfrigolio in moto”, manifestazione alla quale partecipa anche l’Aci Bari – Bat.

Si comincia alle 9 in piazza Kennedy con il raduno di auto e moto d’epoca e la visita al museo archeologico, al museo dei fischietto e al centro storico di Rutigliano.

La manifestazione andrà avanti fino a sera con stand di cibo targato “Sfrigolio”, birra e le note dei The Unforgivens, la cover band dei Metallica.