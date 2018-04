Shigeto, tra i più interessanti sperimentatori dell'elettronica mondiale, in concerto all'Eremo Club

Domenica 15 (apertura alle 21, inizio live alle 21.30; ticket 10 euro + dp/ 12 euro al botteghino. Prevendite disponibili nel circuito Bookingshow. Info: 340/72.25.770), appuntamento di grande prestigio con una delle tre tappe italiane, oltre Milano e Roma, del tour mondiale di SHIGETO, tra i più interessanti sperimentatori dell'elettronica mondiale, artista noto per le forti commistioni jazz e hip-hop, già inserito nelle line-up dei più prestigiosi festival internazionali, all’Eremo per presentare il concept album “The New Monday”​. In apertura spazio all’elettronica nostrana con il campano The Delay In The Universal Loop e con il producer pugliese Edeél, già anima di Flowers or Razorwire e Eels on Heels.

Zachary SHIGETO Saginaw da Ann Arbor, Michigan, producer e batterista jazz, è senza dubbio uno dei protagonisti della nuova scena sperimentale hip-hop americana, la stessa di cui fanno parte artisti come Flying Lotus, Nosaj Thing, Shlohmo e Baths, solo per citare qualche nome. Shigeto unisce la lezione dei maestri alla propria sensibilità eclettica e senza barriere stilistiche: la sua musica è ponte tra passato e presente, il suo background come batterista lo porta a lavorare partendo da una ricerca ritmica molto articolata, un turbinio in cui finiscono schegge di jazz, echi di elettronica antica e sub potenti diretti allo stomaco. Shigeto torna in tour per presentare il suo ultimo lavoro “The New Monday”, uscito il 6 ottobre 2017 per Ghostly International. Il nome dell’album è preso in prestito dal party che l’artista organizzava con alcuni amici a Detroit, denominato appunto Monday is the New Monday. Il suo quarto album in studio è un mix perfetto tra jazz, hip hop e elettronica con tante collaborazioni, un omaggio a Detroit e alla sua comunità di artisti, alla sua identità musicale e ai tanti stili che in essa convergono, un lavoro maturo e ambizioso.

In apertura, in consolle due producer italiani come il pugliese Edeél e il beneventano The Delay In The Universal Loop.

