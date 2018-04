All'AncheCinema Royal Cesare Veronico racconta “1980 LIVE” con gli Shining Blade in concerto

La stagione 2018 del teatro polifunzionale AncheCinema prosegue, venerdì 27 aprile alle 21, con un evento in cui Cesare Veronico racconta “1980 LIVE”. Per l’occasione ad esibirsi in concerto saranno gli Shining Blade, con Jimmy Troccoli (chitarra), Fabio Pignataro (chitarra), Francesco D’Elia (voce), Francesco Colella (basso) e Michele Ranieri (batteria), metal band barese che torna, dopo anni di inattività, per far rivivere per una notte il suono di quel fantastico 1980.

Il 1980 non è stato un anno come tutti gli altri. Lo sanno bene quelli che hanno vissuto quel momento di passaggio tra gli arrabbiati e difficili anni Settanta e il decennio successivo a torto considerato un periodo all’insegna della vanità e della vacuità. Quell’anno ha rappresentato una pietra miliare del cambiamento nella società, nel costume e nella musica.

Uno degli anni più importanti della storia del rock e della cultura pop, capace di regalare al mondo una serie di esordi strepitosi che diedero vita a veri e propri generi musicali (U2, Iron Maiden, Bauhaus) e la nascita di personaggi destinati a diventare ben presto dei losers e di brillare come stelle in una breve ma folgorante stagione, dal compianto Adrian Borland dei The Sound agli ingiustamente dimenticati Psychedelic Furs.

La storia della cultura giovanile che correva a tempo di heavy metal e sanguinava con i suoi eroi dark si intrecciava con una fase storica estremamente drammatica per l’intero pianeta: dal riaccendersi della guerra fredda per l’invasione sovietica dell’Afghanistan e il conflitto Iran – Iraq alle pagine nere vissute dal nostro paese con le stragi di Bologna e di Ustica.

Raccontare quell’anno bisestile diventa l’occasione per mettere in scena uno spettacolo fatto di storie, di aneddoti, di immagini e, soprattutto, di canzoni straordinarie. “1980” è il frutto di un’idea di Cesare Veronico, coadiuvato dalla sua “band”: Francesco De Nicolo, Nole Biz, Valeria Lopez, Rosalba Tisbo e Giacomo Pepe e torna in scena per una sola notte al teatro Polifunzionale Anchecinema in una nuova versione “live” inedita in cui ci sarà spazio anche per le “cronache locali” di quell’anno formidabile.

Bari e la Puglia non erano estranei a quel momento di evoluzione: gli scontri tra “tribù metropolitane” erano il riflesso di un grande fermento culturale e artistico con la nascita di club, negozi di dischi, di festival e di una nidiata di gruppi musicali che scossero la “scena” locale e nazionale.

Per questa speciale edizione di “1980” l’evento diventa così l’occasione per un inedito mini concerto con l’esibizione di uno dei gruppi più rappresentativi del movimento barese di quegli anni: gli Shining Blade, metal band che torna, dopo anni di inattività, per far rivivere per una notte il suono di quel 1980 frenetico, violento, emozionante. Irripetibile.

