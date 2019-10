Al Multicinema Galleria, il capolavoro di Stanley Kubrick 'Shining' e il film documentario 'Ermitage. Il Potere dell'Arte'

Lunedì 21 ottobre e martedì 22 (spettacoli alle 18.00 e 21.00) doppio appuntamento di grande prestigio per I contenuti artistici della programmazione del Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63): il primo riguarda il capolavoro di Stanley Kubrick «Shining» (1980), che torna al cinema per festeggiare I suoi 40 anni, nella Extended Edition, la versione completa del film con 24 minuti in più, inediti in italia. Inoltre gli spettatori potranno vedere in anteprima un contenuto speciale di «Doctor Sleep», il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel (il film sarà in sala dal prossimo 31 ottobre). Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, Shining è diretto e prodotto da Kubrick, che ne ha curato la sceneggiatura insieme a Diane Johnson. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, e vede il Premio Oscar Jack Nicholson vestire i panni dell’iconico personaggio Jack Torrance. Nel cast anche Shelley Duvall, Scatman Crothers e Danny Lloyd.

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 ottobre (spettacoli alle 16.15 – 18.30 – 21.00) sarà inoltre proiettato il film documentario «Ermitage. Il Potere dell'Arte», diretto da Michele Mally, che racconta il museo in maniera inedita ed emozionante, attraverso i secoli della storia russa e le vicende culturali che hanno portato allo sviluppo delle sue collezioni nel cuore della città.

A guidarci in questo viaggio l’attore Toni Servillo. Sarà lui a farci respirare lo spirito di questi luoghi e delle sue anime baltiche e a presentarci le bellezze dell'Ermitage e di San Pietroburgo, a recitare brani tratti da poesie e romanzi, a narrare le grandi storie che hanno attraversato quelle strade, dalla fondazione di Pietro I allo splendore di Caterina la Grande, dal trionfo di Alessandro I contro Napoleone, alla Rivoluzione del 1917 fino ai giorni nostri. Immagini spettacolari ci porteranno nei grandiosi interni del Museo e del Palazzo d'Inverno, nel Teatro, nelle Logge di Raffaello, nella Galleria degli Eroi del 1812. Visiteremo i laboratori di restauro e conservazione di Staraya Derevna, i suoi tesori archeologici e la sezione di Arte Moderna e Contemporanea dell'Edificio dello Stato Maggiore, che custodisce le straordinarie collezioni Shchukin e Morozov, con la più grande raccolta di Matisse al mondo.