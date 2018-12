Shopping di Natale, notte bianca del commercio in via Iacini a Bari

Il 19 sera in via Iacini alle ore 19.30 le iniziative organizzate dai commercianti del quartiere i per animare le strade dello shopping in occasione del Natale.

A partire dalle ore 17.30 la strada interdetta alla circolazione delle auto ospiterà un concerto gospel, il passaggio di una street band di Babbo Natale (Babbo Band), una sfilata di moda e spettacoli di artisti di strada (giocolieri, trampolieri, sputafuoco e trucca bimbi). A cura delle attività del posto sarà possibile degustare panini gourmet preparati al momento, crèpes americane, pop corn e zucchero filato.

Babbo Natale e i suoi elfi doneranno palloncini ai più piccoli. In ogni esercizio commerciale saranno offerti spumante e panettone.

Infine si ricorda l’ultimo appuntamento con le notti bianche del commercio dei quartieri Carrassi e San Pasquale venerdì 21 dicembre in via Pasubio che sarà chiusa al traffico nel tratto che va da via Buccari a c.so B.Croce.

Due archi natalizi gonfiabili, all’inizio e alla fine della strada, delimiteranno il Villaggio di Babbo Natale che ospiterà una casetta gonfiabile, un Babbo Natale vivente, una cassetta per le letterine da consegnare agli elfi aiutanti di Babbo Natale, uno sparaneve. Negli spazi del villaggio si terranno un concerto gospel e l’esibizione della street band “Babbo Band”, saranno allestite le bancarelle della Coldiretti e distribuiti caldarroste, pop corn, zucchero filato e crepes americane, mentre uno speciale barbecue proporrà panini gourmet. Inoltre i negozianti organizzeranno eventi nelle proprie attività con distribuzione di panettone, caramelle e spumante. All’interno del negozio Ios - complementi d’arredo, spazio al concerto rock di “Cris & Damien”.