Shopping, solidarietà e un grande albero colorato per il Natale del Puglia Outlet Village

Dal 6 dicembre la Land of Fashion di Molfetta si veste di luci e colori per il periodo natalizio, con nuove iniziative e attrazioni. A cominciare dalla giostra “Vintage Carousel”, sulla quale ci si potrà divertire insieme agli ospiti più piccoli del Village, che rimarranno estasiati davanti al gigantesco albero di Natale: tremila palle colorate che riflettono e amplificano la fantastica atmosfera natalizia del Puglia Outlet Village.

Nell’Outlet molfettese non manca la solidarietà, grazie all’iniziativa “Impacchettiamo un sogno” (dall’8 al 24 dicembre), che consente di confezionare i pacchi natalizi insieme all’organizzazione umanitaria Cesvi, in cambio di una piccola donazione, ricevendo gratuitamente carta e cartolina patinata nell’elegante stile della Land of Fashion pugliese.

Anche quest’anno la Gift Card marchiata Land of Fashion occupa un posto privilegiato tra i regali per il Natale e non solo, essendo tra i più comodi in assoluto, oltre che facilmente acquistabili anche sul sito pugliaoutlet.it.

Inoltre, raggiungere l’Outlet è sempre più facile, grazie al collegamento dalla città di Molfetta all’ingresso del Village garantito dalla società molfettese di trasporti MTM (tutti i dettagli sul sito www.pugliaoutlet.it).

Intanto, alcuni tra i brand più importanti continuano a scegliere Puglia Outlet Village per aprire i propri Store. È il caso di Luisa Spagnoli, classe e stile tutto italiano, e Hugo Boss, con il casual all’ultima moda, prontissimi ad aggredire il Natale della Land of Fashion pugliese.