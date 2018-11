Allo Showville il musical Shots con i musicisti di Caparezza dal vivo

Mercoledì 14 novembre al Multisala Showville di Bari, la Tin Pan Alley proporrà, in collaborazione con l’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso, il musical “Shots” di Antonella Sallustio e Pierluigi Capurso , con orchestra dal vivo e un cast di 15 elementi tra attori e cantanti e ballerini.

Questo spettacolo è un tributo a cinque importanti musical che hanno fatto la storia di questo genere di spettacolo, ovvero il romantico “La la land”, l’energico “Rent”, il suggestivo “Chicago”, l’ironico “The book of mormon” e il famoso “Mamma mia”. All’interno di una dimensione teatrale e scenica appositamente costruita, saranno rappresentate pillole di questi capolavori in un lavoro unico nel suo genere con ambientazioni diverse e costumi provenienti da Londra e New York.

“Shots” è un bar nel quale si incontrano il barista e un uomo, un cliente. I due intraprendono una conversazione sulle loro vite e su vari argomenti. Questo loro chiacchiericcio è il pretesto che farà partire il musical e il collante che unisce le cinque opere, scelte per delle loro caratteristiche.

Una delle principali caratteristiche di “Shots”, è la presenza dell’orchestra diretta dal Maestro Giovanni Astorino, violoncellista e bassista del noto cantante Caparezza e composta totalmente da professionisti pugliesi. Tra questi saranno presenti anche Rino Corrieri e Alfonso Mastrapasqua, rispettivamente batterista e violinista che collaborano con l’artista molfettese dai capelli ricci.

Ancora sul palco si esibiranno venticinque elementi tra attori e cantanti e il corpo di ballo della Dance Company di Molfetta diretto da Antonella Battista.

Multisala Showville – Via Giannini, 9 – Bari

Infotel: 3452682772 - 3476187887

Apertura: 20:30