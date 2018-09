A Gravina in Puglia arriva lo "Show street food" con i più grandi prodotti della gastronomia pugliese e tanti spettacoli

Da Gravina in Puglia e a seguire nelle città di Altamura e Matera in virtù dell'entrata in vigore di CAPITALE EUROPEA 2019 e comuni limitrofi, si svolgerà nelle date del 21-22 e 23 settembre dalle ore 18:00 fino alle ore 24:00 in Piazza Benedetto XIII° la 1°edizione di "SHOW STREET FOOD" lo show gastronomico con la partecipazione di grosse aziende enogastronomiche.

Si potranno assaggiare e comprare antipast i, primi e secondi piatti, prodotti ittici e caseari, da forno, frutta, gelati e dolci insieme alla birra e ai vini delle più grandi aziende del nostro territorio. Le serate saranno animate da musica, sfilate e ci saranno grandi ospiti di Cabaret di fama nazionale. La direzione artistica a cura di Silvia Petrone sarà guidata dalla stessa Silvia Petrone e da Pierluigi Patimo.

Nella serata inaugurale del 21/09 ci sarà la diretta televisiva di Antennasud. Nel corso delle tre serate sarà dato ampio spazio ad argomenti legati al cibo ed alla cultura dando forte impronta a Gravina in Puglia e dell'intera area murgiana dal punto di vista paesaggistico e culturale.