Si inaugura la sede del forum dei giovani di Ruvo di Puglia

Inaugurazione della sede e dell'aula studio in Via Romanello da Forlì 12.

Il giorno 20 settembre, ore 21 Festa! Inaugurazione della sede di Giovanidee Forum con cibo, bevande, musica e convivialità.

Presentazione dell'allestimento dell'aula studio a cura di Laboratori Tanè. Sul palco si avvicenderanno i One Rusty Band e La Saux.



Esposizioni e mostra temporanea di Francesco Marcone, Associazione Culturale Fotografica Màdő, Cinzia Cantatore Photography



La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.