''Sia fatta la volontà del silenzio'' di Valentino Losito

Venerdì 7 febbraio alle ore 18.30 QUINTILIANO La Libreria presenta: SIA FATTA LA VOLONTA' DEL SILENZIO di Valentino Losito

Secop Edizioni

''Valentino Losito, in questa silloge, riscopre il senso del silenzio che ci predispone alla visione del mondo esterno e all’ascolto del mondo interiore. E lo fa partendo da una domanda che presuppone una riflessione fondamentale: dove ha origine il silenzio? Solo dopo è possibile cercarlo, coltivarlo, abitarlo, viverlo profondamente. Ma prima occorre sapere dove cercarlo. E oggi non è facile.''

(Angela De Leo)



Valentino Losito con Alessandra Campione





VALENTINO LOSITO

Valentino Losito è nato nel 1956 a Bitonto.

Giornalista professionista dal 1991.

Ha lavorato per 25 anni alla Gazzetta del Mezzogiorno, dove è stato capo servizio di politica interna e poi vice caporedattore centrale.

Dal maggio del 2013 a ottobre 2017 è stato presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia di cui era stato segretario dal 2007 al 2010. Attualmente è consigliere nazionale dello stesso Ordine.

È appassionato di giornalismo, politica, calcio, lirica, poesia e della sua città.

A metà degli anni ’90 è stato promotore, a Bitonto, del Centro studie documentazione Agorà.

Si è sempre interessato ai temi legati alla cittadinanza attiva e ai rapporti tra fede e politica in relazione soprattutto all’educazione delle giovani generazioni.

Ha nel cassetto alcune favole scritte per i suoi ragazzi e il sogno di pubblicarle, molte poesie e la memoria di storie e racconti che gli ha lasciato in eredità suo padre, Lorenzo.

Per SECOP ha pubblicato ''E la chiamano estate''