Al Planetario di Bari gli spettacoli "Siamo fatti così e Avventure nello spazio"

Sabato 10 Marzo alle ore 18:00 nella Casa dello Scienziato ritorna a grande richiesta la nostra astrobiologa AstroArianna per realizzare il laboratorio “SIAMO FATTI COSI’”

La nostra giovane scienziata coinvolgerà adulti e bambini in un esperimento straordinario : attraverso provette e misteriosi reagenti, ogni spettatore sarà in grado di estrarre il proprio DNA dalla saliva e portare a casa il risultato dell’esperienza. Provare per credere !



Il laboratorio ha una durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

L’attività è consigliata a bambini di età superiore ai 6 anni.

Prenotazione obbligatoria attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com

o telefonando al 3934356956





Sabato 10 Marzo nel planetario alle ore 19:00 è in programma lo spettacolo dal titolo “AVVENTURE NELLO SPAZIO”

Dopo aver rivolto lo sguardo al cielo stellato visibile ad occhio nudo in questo periodo affronteremo un percorso mozzafiato tra gli oggetti più temuti dell’universo : sfioreremo la superficie del Sole, varcheremo la superficie oscura di un buco nero ed osserveremo stelle che girano come trottole nelle profondità della Via Lattea.



Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956