Al Planetario appuntamento con il laboratorio scientifico "Siamo fatti così" e con lo spettacolo "Destinazione Luna"

Sabato 27 Gennaio alle ore 18:00 nella Casa dello Scienziato ritorna a grande richiesta la nostra astrobiologa AstroArianna per realizzare il laboratorio “SIAMO FATTI COSI’”



La nostra giovane scienziata coinvolgerà adulti e bambini in un esperimento straordinario : attraverso provette e misteriosi reagenti, ogni spettatore sarà in grado di estrarre il proprio DNA dalla saliva e portare a casa il risultato dell’esperienza. Provare per credere !

Il laboratorio ha una durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

L’attività è consigliata a bambini di età superiore ai 6 anni.

Prenotazione obbligatoria attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com

o telefonando al 3934356956



Sabato 27 Gennaio presso il planetario alle ore 19:00 è in programma lo spettacolo dal titolo “DESTINAZIONE LUNA”

Scopriremo i segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione.

Voleremo su altre straordinarie lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato.

Se il meteo lo permetterà osserveremo la Luna al telescopio sul piazzale antistante al planetario.



Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956