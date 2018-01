Al Planetario di Bari appuntamento con il laboratorio di astrobiologia e lo spettacolo sugli spazi interstellari

Domenica 4 Febbraio alle ore 18:00 nella Casa dello Scienziato ritorna a grande richiesta la nostra astrobiologa AstroArianna per realizzare il laboratorio “SIAMO FATTI COSI’”.

La nostra giovane scienziata coinvolgerà adulti e bambini in un esperimento straordinario : attraverso provette e misteriosi reagenti, ogni spettatore sarà in grado di estrarre il proprio DNA dalla saliva e portare a casa il risultato dell’esperienza. Esplorare i segreti della vita non è mai stato così entusiasmante !

Il laboratorio ha una durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

L’attività è consigliata a bambini di età superiore ai 6 anni.

Prenotazione obbligatoria attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com

o telefonando al 3934356956.



Domenica 4 Febbraio nel planetario alle ore 19:00 è in programma lo spettacolo dal titolo “LA TERRA 2.0 ED ALTRI ESOPIANETI” :

Attraverseremo gli spazi interstellari alla ricerca di altri incredibili sistemi planetari e della “cugina” della Terra. Oramai sono migliaia i pianeti extrasolari scoperti e le caratteristiche peculiari di questi nuovi mondi superano la nostra fantasia … ci sarà vita ?



Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956