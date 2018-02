"Siamo fatti così" e "In viaggio con Darwin", doppio appuntamento al Planetario di Bari con la scienza e l'esplorazione

Domenica 18 Febbraio alle ore 18:00 nella Casa dello Scienziato ritorna a grande richiesta la nostra astrobiologa AstroArianna per realizzare il laboratorio “SIAMO FATTI COSI’”. La nostra giovane scienziata coinvolgerà adulti e bambini in un esperimento straordinario : attraverso provette e misteriosi reagenti, ogni spettatore sarà in grado di estrarre il proprio DNA dalla saliva e portare a casa il risultato dell’esperienza. Provare per credere !



Il laboratorio ha una durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

L’attività è consigliata a bambini di età superiore ai 6 anni.

Prenotazione obbligatoria attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com

o telefonando al 3934356956



Domenica 18 Febbraio alle ore 19:00 ritorna il nuovo spettacolo di teatro-scienza “IN VIAGGIO CON DARWIN”.

Accompagnati da Charles Darwin ci imbarcheremo sulla nave HMS Beagle ed esploreremo le isole Galagapos. Attraverso straordinarie immagini 3D conosceremo il percorso che ha condotto il grande naturalista a svelare le regole dell’evoluzione della vita.

Ammireremo il maestoso albero della vita dalle sue fronde più alte alle radici più arcaiche.



Lo spettacolo ha una durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com

o telefonando al 3934356956