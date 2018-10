Lo spettacolo “Siamo soli nell’Universo?” in scena al Planetario Sky Skan di Bari

Domenica 4 Novembre alle 19:00 accompagnati dalla nostra astrobiologa ASTROARIANNA andremo alla ricerca della vita con lo spettacolo “Siamo soli nell’Universo?”.

In questo percorso adatto a grandi e piccoli andremo a spasso tra stelle e pianeti per capire dove la vita possa nascere ed evolversi al di fuori della Terra.

Ticket € 6 per gli adulti ed € 4,5 per bambini dai 4 ai 10 anni.

Prenotazione consigliata ad info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956