A Valenzano la presentazione del libro 'Signor blu' di Piero Bagnardi

Dopo alcune presentazioni in provincia di Salerno, Piero Bagnardi, ideatore della compagnia "I Comisastri", riprende il tour di presentazioni del suo primo libro "Signor Blu" in terra di Bari. Il libro, che è già alla sua prima ristampa, dopo due mesi dall'uscita in tutta Italia, racconta tutte le avventure sin dalla nascita del Signor Blu, personaggio creato per il web da Bagnardi sulla falsa riga di Fantozzi e Mr Bean. Ambientato in Puglia nel piccolo paesino Rossana Ionica, la storia di Leonardo Blu prende piede. Dalla stramba nascita in ospedale, al primo martoriato giorno d'asilo. Figlio di pescatore, il padre tenta in tutti i modi di far diventare Blu un pescatore, in un'epoca dove il mare è casa del pesce plastica. Gli esami sconclusionati della terza media, le avventure con amici in giochi d'azzardo rocambolesche, il primo incidente accaduto il primo giorno di patente, al primo incontro con la ragazza conosciuta sul web. La storia di un ragazzo del sud, costretto a vivere in una infelicità felice. Le cose andranno meglio ma non tutto è come sembra. L'incontro con l'autore, venerdì 24 gennaio a Valenzano, organizzato dall'Universita della Terza e Libera eta, presso la Scuola media Galileo Galilei, ore 17:30, a moderare Giuseppe Traversa.