Farlibe Duo in concerto al Teatro AncheCinema di Bari con Giovanna Carone, Mirko Signorile e Daniele Sepe

Ad inaugurare la stagione del Teatro Polifunzionale Anchecinema, sabato 6 ottobre alle 20.30, sarà il concerto del Farlibe Duo, con Giovanna Carone (voce) e Mirko Signorile (pianoforte), e con la partecipazione straordinaria del sassofonista napoletano Daniele Sepe.

Si tratta di un evento unico che vedrà il duo ripercorrere in lungo e in largo la sua produzione discografica attraverso una selezione di brani proposti un una nuova veste contaminata dall’elettronica e impreziosita dalla partecipazione speciale di Daniele Sepe. Sarà l’occasione anche per ascoltare in anteprima alcune anticipazioni dal progetto “Eroine”, la ninna nanna svedese “Nu Hoppar” Haren” e alcuni canti della tradizione sefardita.

Il farlibe duo ha preso vita, dieci anni fa, dall’incontro sui sentieri della canzone d’autore yiddish tra il pianista jazz Mirko Signorile e la cantate barocca Giovanna Carone. Pur essendo due musicisti profondamente diversi per formazione e carattere, con la loro collaborazione hanno dato vita ad un percorso di riscoperta musicale rivelando una incredibile affinità artistica e poetica, attraverso uno stile che va oltre il pop, il classico, il jazz e l’etnico.

Luogo d’elezione per la loro musica è il palco, la musica yiddish è rivisitata in modo originale, non filologico. Dopo aver debuttato nel 2010 con “Betàm Soul”, a due anni di distanza li ritroviamo con “Far Libe (Per Amore)” con il quale raccolgono grande consenso di pubblico e critica, con passaggi radiofonici in diverse trasmissioni di Radio3 come Battiti, e Primo Movimento. Invitati più volte al Goethe Institut di Roma, hanno calcato insieme i palchi di tutta Italia, suonando in festival prestigiosi come Times Zones, Adriatico Mediterraneo, Sulle Ali della Bellezza, Nel gioco del Jazz e MiTo, nonché esibendosi dal vivo per la trasmissione 6 gradi e nel gennaio 2012 per i Concerti del Quirinale. Il loro ultimo album “Mirazh” del novembre 2014, è l’opera più rappresentativa della cifra stilistica del duo. In cantiere, il progetto “Eroine” sulle donne di Ulisse.

Il teatro polifunzionale AncheCinema di Bari è in corso Italia 112 ed è possibile utilizzare il parcheggio convenzionato in corso Italia 45, info: 329.611.22.91.

