Silva Alboris Belli - la capitale dei trulli

Domenica 14 ore 18.30 appuntamento con PugliAnostra alla scoperta della Capitale dei Trulli. Alberobello è una caratteristica cittadina pugliese costituita, nel suo centro storico, quasi interamente da Trulli. ''Ci perderemo in questo piccolo mondo antico fatto di tradizioni e leggende e dall’intricarsi di trulli, stradine lastricate e tetti con simboli misteriosi, proiettandovi in un mondo quasi fiabesco''.

Costo: 10 euro

Rione Monti

Rione Aia piccola

Punto d’incontro: Via M. Viterbo c/o parcheggio Bus

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico. POSTI LIMITATI