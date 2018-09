A Capurso torna l'appuntamento con la 6^ edizione di "Sindaci ai fornelli"

Lunedì 3 settembre 2018, torna a Capurso, SINDACI, AI FORNELLI per la sua 6a edizione.

L'evento si terrà presso la Villa Comunale piazza Matteotti a Capurso, come di consueto, dalle 20.30.



Ogni anno che passa, “Sindaci, ai fornelli!” si afferma maggiormente come uno dei momenti più interessanti dell’estate in Terra di Bari. Da un’idea del gastronomo e giornalista Sandro Romano, direttore artistico della manifestazione, i sindaci dismetteranno per una sera la fascia tricolore per indossare i panni da chef.

La ricetta della formula di "Sindaci, ai fornelli!" è semplice: 10 primi cittadini supportati da 10 grandi chef si sfideranno a colpi di ricette, tutto condito da buonumore e solidarietà.



Schierate in campo ecco a voi le cinque squadre che si affronteranno ( due sindaci supervisionati da due chef):



1. BARI CENTRALE

Antonio Decaro - Bari

Alessio Pascucci - Cerveteri (ROMA)

Antonio Bufi - Ristorante Le Giare Bari

Giacinto Fanelli - Ristorante Biancofiore Bari



2. BISCEGLIE DOLMEN TEAM CULINARY

Angelantonio Angarano - Bisceglie (BT)

Fabrizio Quarto - Massafra (TA)

Pantaleo Dell’olio - Villa Sant’Elia Trani

Vito Losciale - Villa Bautier, Tenute San Lorenzo Cerignola



3. SVEVIA ALLIANCE TEAM

Michele Longo - Alberobello (BA)

Domenico Vitto - Polignano (BA)

Mario Musci - Gallo Restaurant Trani

Giuseppe Boccassini - Memorie di Felix Lo Basso Trani



4. DAUNIA EXPERIENCE

Franco Landella - Foggia

Angelo Annese - Monopoli (BA)

Giuseppe Scarlato - Artesian Grill Foggia

Roberto Pepe - Agriturismo La Campagnola Foggia



5. LU SALENTU

Gianni Stefàno di Casarano (Le)

Domenico Conte - San Vito dei Normanni (BR)

Stefano Valente - Valente Ristorante del Salento - Casarano

Alessandro Pascali - Tenuta Furnirussi -Serrano, Carpignano Salentino



Partecipazione speciale e fuori concorso di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.



Durante l'evento ci sarà la consegna del premio speciale MARIO GIORGIO LOMBARDI.



Condurrà la serata Antonio Stornaiolo, con le sue indiscusse doti di one man show e di brillante e coinvolgente conduttore, accompagnato da Claudia Cesaroni, volto radio-televisivo del gruppo Norba.



Chi vincerà quest'anno?



PER SCOPRIRLO NON DOVETE FARE ALTRO CHE RAGGIUNGERCI LUNEDì 3 SETTEMBRE ALLE 20.30 presso la Villa Comunale piazza Matteotti a Capurso!