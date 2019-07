''Sinfonie d'estate'' concerto in largo San Leone Magno a Castellana Grotte

Il centro storico di Castellana-Grotte ed in particolare largo San Leone Magno diventa un auditorium a cielo aperto grazie al primo concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari.

Il primo dei due appuntamenti si è svolto lo scorso lunedì con una buona partecipazione di pubblico. L’evento è organizzato dall'Associazione Auditorium con il patrocinio del Comune di Castellana-Grotte. La prima serata, con l’orchestra diretta dal Maestro castellanese Giovanni Rinaldi e con solista il violinista Alessandro Perpich, è stata dedicata alle musiche di Conti, le colonne sonore dei film più celebri composte da Ennio Morricone, Nicola Piovani, Williams e Nino Rota. Il concerto è stato preceduto da un’intervista di Sebastiano Coletta al maestro e al solista trasmessa in diretta sui canali social del Comune di Castellana-Grotte.

Grande attesa per il prossimo concerto, in programma lunedì 22 luglio, diretto dal Maestro Marcello Cormio con solista la pianista Stefania Argentieri e musiche di Camille Saint-Saëns "Concerto l'Egiziano" e Beethoven "Sinfonia n.6 Pastorale". Il concentro che inizierà alle ore 20:00 sarà preceduto dall’intervista agli artisti in programma per le 19:30.

