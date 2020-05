Teatro e web: Michele Sinisi in collegamento con Simone Petrella e Renata Perongini per la terza puntata di #TPPLIVE

Quarantacinque minuti di approfondimento e dibattito su teatro, danza, musica, spettacolo dal vivo, cultura.

Attore poliedrico di teatro e cinema oltre che regista, fondatore del Teatro Minimo, con alle spalle tanti lavori teatrali da Amleto a Riccardo III, fino a Edipo. Il corpo tragico, da Miseria e Nobiltà all'applaudito Murgia, ma in piena quarantena ha spopolato con #decretoquotidiano, racconto giornaliero dalla cucina dove Michele Sinisi, pugliese di Andria, filosofeggia davanti ad un frigo aperto e pieno di pietanze e libri e con i suoi tre figli.

In collegamento con lui ci saranno anche Simone Petrella (tra i fondatori/regista/autore di Casa Surace) e Renata Perongini (autrice di Casa Surace) per la terza puntata di #TPPLIVE in onda lunedì 11 maggio, alle 12.30 sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese.

La puntata sarà trasmessa in cross-posting anche sulle pagine di bonculture, FIRSTonline, Icon Radio, Il Megafono Dei RealiSiti, ilikepuglia, la Repubblica - Bari, LeccePrima.it, PiiiL Cultura Puglia, Puglia 365, Puglia Events, quiSalento.it, Quotidiano l'Attacco, TELEBARI e Radio Doppio Zero, Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Al centro di quella che si annuncia una puntata divertente uno dei temi più caldi del momento: il rapporto tra teatro e web, la sua futura evoluzione in questa “Fase 2” e anche oltre. I due ospiti proveranno a rispondere in diretta Fb alla raffica di domande pensate da Maddalena Tulanti, Ileana Sapone e dalla redazione del TPP. Durante il live sarà possibile inviare domande agli ospiti attraverso i commenti sulla pagina Facebook del TPP.

L'obiettivo dell’iniziativa ideata e curata dal Teatro Pubblico Pugliese è favorire la partecipazione attiva e il confronto, due strumenti fondamentali nell'esercizio democratico di ogni attività di pensiero, per riflettere sul presente e migliorare il futuro.