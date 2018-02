“In ascolto per servire”, a Santeramo in Colle il Sinodo dei giovani

Da Venerdì 16 a Domenica 18 febbraio 2018 si terrà a Santeramo in Colle (BA) presso i Salesiani un incontro SINODALE al quale parteciperanno giovani provenienti da diverse parti del Sud Italia dove sono presenti i Salesiani di Don Bosco (Basilicata, Calabria, Campagna, Puglia) e dalle missioni di Albania/Kosovo e Zurigo, in vista del SINODO dei giovani dal tema “In ascolto per servire”.

Tale incontro è organizzato dall’Ufficio di Pastorale Giovanile su mandato del Superiore dei Salesiani dl Meridione d’Italia, don Angelo Santorsola che all’inizio del suo sessennio di governo ha voluto fortemente mettersi in ascolto dei giovani per ridisegnare nuove linee di servizio della pastorale e programmare il prossimo quinquennio assieme al suo consiglio.

Tre giorni – afferma don Angelo - per sentire e accogliere i suggerimenti dei giovani, partire "dai giovani per non fermarci ad essi, ma per operare quella "conversione pastorale" che da soli ancora stentiamo a compiere. Per diventare, qui e ora, realtà missionarie perché accoglienti, protese all'incontro e al dialogo con tutti".

La preparazione del Sinodo è iniziata con una fase di “pre-sinodo”, dove don Madonna delegato della Pastorale Giovanile con un gruppo di giovani volontari, si è fatto portavoce nei 27 Oratorio del Sud dello Stivale. Attraverso una traccia di riflessione e tecniche di animazione il gruppo pre-sinodale ha prodotto un Diario di Bordo contenente tutte le riflessioni e richieste dei giovani.

La tre giorni a Santeramo prevedono un programma intenso di incontri e di confronto fra gruppi regionali, ascolto della parola di Dio, momenti di festa, Tornei sportivi. Nel pomeriggio di Sabato 17 febbraio i giovani si recheranno a Molfetta sui luoghi di un testimone della fede d. Tonino Bello. A conclusione domenica 18 febbraio don Angelo da buon padre, durante la celebrazione eucaristica conferirà il mandato ai partenti del sinodo con Papa Francesco che si terrà a Roma ad agosto.