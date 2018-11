Il week-end degli spettacoli sul sistema solare e sui pianeti del Planetario Sky Skan di Bari

Per questa settimana il Planetario di Bari organizza due spettacoli imperdibili: Sabato 24 Novembre alle ore 19:00 vi proponiamo lo spettacolo dal titolo “SISTEMA SOLARE COAST TO COAST”. Conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, cavalcheremo le stelle comete e scopriremo perché la Terra è un posto così speciale.

Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956

Domenica 25 Novembre alle ore 19:00 è previsto il nuovo spettacolo di teatro-scienza “PERSEO E LA MAGIA DELLE STELLE CADENTI”.

Perseo è un eroe, figlio di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro. Andromeda è la figlia di un re, condannata al suo destino da una terribile sentenza degli dei. In questo spettacolo di Teatro-Scienza le vicende dei protagonisti si fondono con la didattica dell’astronomia. Incontreremo Poseidone, la terrificante Medusa con la capacità di pietrificare gli uomini al solo sguardo, per poi tornare a guardare in alto, tra le stelle.

La durata dello spettacolo è di un’ora circa.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956.