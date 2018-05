Sketch show e vernissage al Macko Tattoo Shops: A Bari un collettivo di artisti, designer e artigiani per promuovere e valorizzare le arti urbane

Wallness Club, un collettivo di artisti, designer e artigiani, nato con l’intento comune di promuovere e valorizzare le arti urbane, avvicinando tra loro persone e luoghi, presenta il suo progetto e inaugura la sua prima attività con l'evento Sketch Show.

A poco meno di un mese di distanza dall’atteso ritorno del "Jump - Festival internazionale di graffiti e cultura urbana", che avrà luogo a Terlizzi il 9 e 10 giugno e che radunerà più di 100 writer di fama internazionale, Wallness Club mette in mostra un'insolita anteprima.

Nella prestigiosa art gallery di Macko Tattoo Shops Bari (Via de Rossi, 9), saranno esposti gli sketch inediti realizzati da oltre 40 artisti tra italiani e non, frutto di un vero e proprio esperimento collaborativo.

Durante il vernissage, il 12 maggio alle ore 18.00, sarà possibile interagire e partecipare alla realizzazione di un’opera collettiva che sarà in esposizione per l’intera durata della mostra.

Un’occasione unica per la città di Bari, un invito a guardare, ad aprirsi a nuove identità creative, scoprendo percorsi e culture visive in continuo mutamento.

Mostra dal 12 maggio al 10 giugno

vernissage & sketch show: 12 Maggio 2018 ore 18:00

Location Macko Tattoo Shops Bari (Via de Rossi, 9)

Live dj set Maic – Michele Santella

Freedrink BarProject Academy

SKETCH SHOW Line up:

Arome, Bans, Baser, Capo, Debster, Dick of the Day, Dusche89, Eat, Eight, Flecso, Golden Green, Hais, Horst, Hotre, Joh/Los, La Franz, Liam, Lion, Meth, Milch, Obskur87, Panik, Patch, P.hot, Piero90, Pout Spencer, Quapos, Raws, Respo, Riot1394, Rocker, Rones, Rfx37, Secse, Skolp, Snob, Soap, Solero, Svame, Teik, Work, Wubik, Zote

Partner

Macko Tattoo Shops Bari | Clash Paint | BarProject Academy | Pigment Workroom

Contact

www.instagram.com/wallness.club/

www.facebook.com/wallness.club/