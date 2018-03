Smetti di scappare e inizia a correre

Open Day "Gratuito" organizzato dalla sezione di atletica leggera del Cus Bari e rivolto a tutti gli appassionati della corsa e del running che vogliono migliorare le loro prestazioni fisiche e soprattutto prevenire guai e infortuni di ogni genere.



Vieni anche tu a correre sulla nostra nuovissima pista di atletica.



24 Marzo 2018 dalle ore 7.30 alle ore 11.00



Imparerai la corretta postura di corsa, esercizi tecnici e tantissimo altro, per una giornata all'insegna dello sport e del divertimento.



Vivrai l'emozione di sentirti un vero e proprio atleta protagonista.



La prenotazione é obbligatoria e gratuita.

Per prenotarti manda una mail ad informazioni@cusbari.it o telefona al 0805341779.

Conferma la tua partecipazione compilando il modulo presente in reception il giorno dell’open day.