So tender: Fabio Prota suona Keith Jarrett

Keith Jarrett nasce l’8 maggio 1945 ad Allentown.

Fabio Prota nasce l’8 maggio 1984 a Bari.



Il primo è annoverato fra i più grandi pianisti jazz di tutti i tempi.

Il secondo è un pianista cresciuto ascoltando le gesta musicali del primo.



Il primo, si spera, non se la prenda troppo se il secondo tenterà di suonare una selezione di composizioni del primo.





Consueto appuntamento musicale della Libreria Quintiliano.

Il nostro modo per augurarvi un magico Natale.

Non mancate!



Video anteprima: http://youtu.be/G0c1M4jm8l0