Social break - Come gestire una campagna elettorale sui social

Social BREAK è un evento culturale dedicato agli interessati di comunicazione e social network. Molto spesso in politica ci si improvvisa, senza considerare invece che anche dietro una pagina Facebook ci sono tecniche da rispettare e strategie da seguire affinchè il tempo impiegato non sia perso e vano.



Social BREAK si offre anche a coloro i quali sono già esperti in materia, ma vogliono affinare la loro conoscenza in marketing e comunicazione politica.



Durante l'evento in particolare, partendo dalla presentazione del libro "FUORI DALLA BOLLA, politica e vita quotidiana nell'era della post verità" scritto da Giuseppe Veltri e Giuseppe Di Caterino, verranno illustrate le tecniche per gestire una campagna elettorale sui social network discutendo anche del tema attuale delle fake news.



L'evento è organizzato dai ragazzi di Forza Italia Giovani Bari e Forza Italia Giovani Prov. Bari.



Introdurranno Danilo Cancellaro, coordinatore cittadino FIG Bari, e Ignazio Amodio, coordinatore provinciale FIG Bari.



Interverranno Giuseppe Di Caterino, esperto di comunicazione politica e l'avv. Francesco Paolo Sisto, deputato e professionista del diritto.

A moderare l'incontro il prof. Michele Troisi, docente di diritto presso l'Unisalento.



L'evento sarà altresì caratterizzato da un "Coffee break" a base di chiacchiere, caffè e succhi di frutta.