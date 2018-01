Il soffio magico di Bubble on Circus al Teatro Casa di Pulcinella

La magia é presente anche nelle persone in cui meno ce lo aspettiamo... Sin da piccoli ci accompagna, poi si perde, altre volte si ritrova, o forse é sempre lì, impercettibile, effimera e delicata come una bolla di sapone.

Tra incontri e scontri i due buffi personaggi condurranno il pubblico nel magico mondo delle bolle variopinte, bolle di fumo, giganti, minuscole, volanti e luminose. Uno spettacolo senza parole, il cui unico linguaggio é quello del corpo. Sará come vivere un sogno ad occhi aperti in cui le bolle danzano e piovono dal cielo.



Botteghino

Biglietti in vendita on line su www.bookingshow.it e presso tutti i punti vendita bookingshow

biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo

Costo del biglietto alla singola giornata € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli

L’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche;

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica;

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno

IL SOFFIO MAGICO di Bubble on Circus

Teatro Casa di Pulcinella

domenica 14 gennaio 2018 un’ora prima dello spettacolo scelto.

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti