La Dj californiana Sofie Royer in concerto a Spazio Murat

Sarà la musica della DJ californiana Sofie Royer, in collaborazione con Studio Rotto, ad animare l’ultimo appuntamento della nuova edizione della rassegna “Giri di pensiero” curata e organizzata dallo Spazio Murat di Bari. Concerto e DJ Set, in programma venerdì 27 dicembre alle ore 21, saranno ospitati nello Spazio Murat di Bari con ingresso da 7 a 10 euro (7€ online, 10€ in loco).

Artista, musicista di formazione classica, DJ eclettica e modella, Sofie Royer fa parte del collettivo Stones Throw, è membro originale del team di Boiler Room e conduce un programma radiofonico mensile sulla celebre NTS Radio di Londra. Nata a Palo Alto (California), con origini iraniane e austriache, la DJ vive a Vienna e vanta date in giro per il mondo, come la partecipazione al Dimension Festival, uno degli eventi di cartello della scena musicale elettronica. È un’artista che esplora a tutto tondo l'universo musicale, dall'elettronica all'hip-hop, con un gusto straordinario e una visione molto personale. Ad affiancarla nel l 'incontro a cura di Spazio Murat a Bari ci sarà Studio Rotto, giovane realtà pugliese che si occupa di produzione di eventi (musicali, artistici, culturali), progetti nel mondo della moda e creazione di produzione di contenuti digital per partner esterni.

Spazio Murat conferma con questa terza edizione del progetto di voler diventare sempre più centro nevralgico delle arti a Bari, permettendo, attraverso gli incontri, scambi e contaminazioni di idee, esplorazioni e condivisioni di ricerche, condotte nelle varie discipline, con l’intento di renderne visibili le relazioni. L’estro e l’immaginazione faranno poi il resto. Per riuscire al meglio nell’intento, “Giri di Pensiero” si pone come una rassegna che intercetta esperienze italiane e internazionali, tra le più note nei vari settori.

Non è difficile immaginare che da questi incontri e dalle pratiche artistiche, anche le più lontane tra loro, possano nascere nuove forme e nuovi progetti. Perché la creatività non è un concetto statico. Anzi. Si alimenta e cresce anche attraverso contrasti e pensieri iperbolici mai sperimentati prima.

Permettere alla Città di Bari e con essa a tutta la Puglia di ospitare un evento del genere significa continuare a voler credere nelle potenzialità della regione e degli artisti coinvolti e creare una rete tra il locale e il globale, tra le istituzioni e i network di largo respiro.

“Giri di pensiero” è una piattaforma attraverso la quale Spazio Murat ha la possibilità di testare in tempi brevi diverse metodologie, formati, ambiti di ricerca e mettere le basi per collaborazioni future più strutturate.

