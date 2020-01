Al Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle andrà in scena Sogno Americano – Chaper#1 Ray

Venerdì 17 gennaio a partire dalle ore 19:30 presso il Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle andrà in scena Sogno Americano – Chaper#1 Ray, primo appuntamento di Next - laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – edizione 2019/2020 realizzato da Regione Lombardia e AGIS lombarda in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che porta in Puglia una selezione di spettacoli della nuova scena lombarda. Ispirato alle opere di Raymond Carver e a cura di Francesco Leschiera, Manuel Renga, Ettore Distasio, con la drammaturgia di Giulia Lombezzi, lo spettacolo proposto dalla compagnia Teatro del Simpsosio vedrà in scena Mauro Negri, Ettore Distasio e Ilaria Machinò, per la regia di Francesco Leschiera, scene di Paola e Margherita Ghiano, costumi di Davide Vitale e Iembo Marco, assistente alla regia Giulia Pes.



''Prima dello spettacolo avremo modo di incontrare Valerio Pastore, co-autore insieme a Valentina Grande della graphic novel Raymond Carver - Una Storia, edita da Becco Giallo. Seguirà un aperitivo con il regista della compagnia Francesco Leschiera offerto da Ladisa Spa''.



Note sullo spettacolo:



Credo che un po’ di minaccia sia una cosa che ci sta bene in un racconto. Tanto per cominciare, fa bene alla circolazione. Ci deve essere della tensione, il senso che qualcosa sta per accadere, che certe cose si sono messe in moto e non si possono fermare.

R. Carver



Una donna, Claire. Un uomo, Stuart. Un fiume pieno di pesci. Un tranquillo weekend fra amici. Un segreto dimenticato nell’acqua. Una moglie che si trova a fare i conti con la parte più buia di suo marito. Il whisky che scorre inesorabile, accompagna ogni momento, tutto annebbia e tutto allevia. La morte, che non si ripara in alcun modo. La vita che zoppica e va avanti come può. Ray è una piéce costruita sulla teoria delle omissioni resa dialogo, gesto, respiro, incarnata dagli attori sulla scena. Un uomo e una donna chiusi in un appartamento fanno i conti con sé stessi mentre fuori strombazza l’America degli anni sessanta e qualcuno, disperato, invoca giustizia. Un terzo uomo, Ray. Lo scrittore, il vero occupante di quella casa, colui che dà vita ai personaggi, li blocca, li cancella e li riscrive. Un uomo che scrive cose brevi perché per quelle lunghe non ha tempo, un uomo con la penna scarica che si racconta attraverso le poesie, un uomo il cui sguardo è stato una radiografia commovente e agghiacciante dell’essere umano. Un uomo che scrive un po’ ogni giorno arrabattandosi tra figli, lavori precari e povertà, senza speranza e senza disperazione. Questo spettacolo è un omaggio a Ray. Alla sua America incerta e sofferente. Al patrimonio di ombra e luce che ci ha lasciato.



Note di drammaturgia e regia:



Il progetto SOGNO AMERICANO nasce dalla volontà di Francesco Leschiera, Manuel Renga ed Ettore Distasio di raccontare un periodo storico che si riflette ancora oggi sulla società occidentale anche se in maniera diversa, attraverso 3 autori tra i più importanti del novecento. Abbiamo deciso di dividere il progetto in tre capitoli dedicando il primo a Raymon Carver il secondo a Tennesee William e il terzo a Truman Capote. Il racconto di una società in bilico, sull’orlo del burrone caratterizzata da luci e ombre fortissime: ricchezza e povertà, amore e odio, alcol e sobrietà, fantasmi della notte e angeli del giorno. Il racconto della vita, delle storie e delle opere di tre grandi autori.





INFO E BOTTEGHINO:



Posto Unico: Intero 5 euro / Ridotto 4 euro



I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Rossini il martedì dalle 10 alle 12, giovedì e sabato dalle 18 alle 20.

080. 3484453

teatrorossinigioia@gmail.com