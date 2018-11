Al Teatro Abeliano per la stagione “Actor” un grande classico del teatro “Sogno di una notte di mezza estate”

Teatri di Bari il prossimo weekend, sabato 10 e domenica 11 novembre, al Teatro Abeliano per la stagione “Actor” propone un grande classico del teatro “Sogno di una notte di mezza estate”, nato dalla collaborazione del regista e attore Massimo Verdastro con la Compagnia Diaghilev. In scena Elisabetta Aloia, Antonella Carone, Altea Chionna, Marco Cusani, Carlo D’Ursi Francesco Lamacchia, Loris Leoci, Tony Marzolla, Serena Palmisano e lo stesso Massimo Verdastro. I giovani protagonisti, transfughi dalla corte di un’immaginaria Atene, nel bosco abitato da inquietanti creature governa- te da Oberon e Titania, re e regina degli elfi e delle fate, scopriranno aspetti sconosciuti e profondi del loro sentire. Gli istinti primordiali e le pulsioni erotiche si manifesteranno attraverso un crescendo febbrile di attrazione e ripulsione.

Verdastro dopo de La dodicesima notte di Shakespeare e del Satyricon di Petronio continua la sua indagine drammaturgica sul desiderio. In “Sogno di una notte di mezza estate” viene in particolar modo evidenziata la natura “sovversiva” del desiderio, in quanto insopprimibile istinto vitale capace di far compiere azioni civilmente e moralmente inaccettabili; pertanto da tenere costantemente sotto controllo e possibilmente separato dalla quotidiana esistenza, sia fisicamente che simbolica - mente, collocando lo svolgimento dell’azione teatrale in due luoghi ben distinti (la città e il bosco), come a voler ben distinguere ciò che va considerato solo un sogno e ciò che invece è la concreta realtà.

Biglietti rassegna

intero 25 euro, 22 euro ridotto

online su www.vivaticket.it

ridotto per studenti under 26, over 65, soci Coop+1 accompagnatore, possessori di Carta Più Feltrinelli, abbonati alla stagione del Teatro Comunale di Bari, abbonati alla stagione della Fondazione Petruzzelli, Cral e associazioni convenzionate.



Info

Teatro Abeliano via Padre Massimiliano Kolbe 3, Bari

080 542 76 78

botteghino@teatroabeliano.com

www.teatridibari.it