Sogno di una notte di mezza estate con Stelle e Pianeti

L'associazione culturale Mondopolitani organizza per Sabato 18 Agosto presso la meravigliosa location di Torre Incina a Polignano a Mare una evento astronomico con degustazione di prodotti tipici, vino, birra, ottimi drink e musica per tutti i gusti.



L'apertura musicale sarà affidata al conservatorio N. Rota di Monopoli che ci accompagnerà con musica classica e barocca. Il quartetto d'archi sarà composto da:

Lukas Liebald (1° violino), Annamaria Pignatelli (2° violino), Marta Cacciatore (viola) e Roberta Rubinetti (violoncello).



Durante la serata si potranno osservare Stelle&Pianeti con l'uso del telescopio con sistemi multimediali e RADIOTELESCOPIO per l'ascolto dei suoni delle comete

A cura dall’astronomo Michele Mallardi della Città della Scienza di Bari, che renderà il tutto stupefacente.



A seguire selezione musicale a cura di Francesco Veronese di Klubasic Record's che ci accompagnerà con ritmi coinvolgenti.



IL PROGRAMMA:

Ore 19.00 ​Apertura e accoglienza



Ore 19.30​ Concerto Conservatorio



Ore 20:00 ​Osservazione Stelle&Pianeti



Ore 21:00 degustazione di vini o birra con cartoccio di frittura di pesce o panino con la carne.

Disponibilità di consumazioni aggiuntive.



Dalle ore 23:00 Musica d'intrattenimento



INFO & PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

+39 334 9127349 - +39 320 0133896



Contributo € 15 Tessera + Ingresso con 1 consumazione food + 1 bevanda inclusa

Contributo € 8 Tessera + ingresso con 1 bevanda inclusa dopo le ore 23:00



Contributo RIDOTTO € 6 Tessera + 1 consumazione food + 1 bevanda analcolica

(da 6 a 12 anni - over 75 anni)



E-MAIL: mondopolitani@gmail.com



Ingresso consentito solo con tessera associativa.

La torre dispone di servizi igienici.



- COME RAGGIUNGERCI -

Strada Statale 16

uscita Monopoli Nord

Proseguire in direzione Polignano per circa 1 km sulla complanare lato mare

svoltare a destra per strada vicinale Incina s.n.