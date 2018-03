A Bari per "L’Edificio della Memoria - la Rassegna" il film "Sole Cuore Amore"

“L’Edificio della Memoria - la Rassegna”, evento organizzato nell’ambito del progetto pilota sulla Legalità della Regione Puglia “L’Edificio della Memoria”, giunge alla quarta tappa. Venerdì 2 Marzo sarà presentato e proiettato il film “Sole Cuore Amore”, per la regia di Daniele Vicari. I momenti di visione e dibattito saranno due: alle 10 al Cineporto di Bari e alle 15 nell’Aula Magna del Tribunale di Bari. “Sole Cuore Amore” (2016), con Francesco Montanari, Isabella Ragonese, Eva Grieco e Francesco Acquaroli, narra la vicenda di due donne: Eli, barista malpagata alle prese con un ignavo padrone e con la sua moglie maleducata, e Vale, performer che esprime attraverso la danza moderna la propria combattività e che difende la compagna da un impresario violento. Attraverso la storia di queste due amiche, Vicari racconta un’Italia nella quale la crisi economica incoraggia e legittima la brutalità e costringe a compiere scelte dettate dalle necessità immediate. “L’Edificio della Memoria” è un articolato progetto nato nel 2011, ideato e progettato da Giancarlo Visitilli, giornalista, scrittore e docente, Marco Guida, magistrato Tribunale di Bari e Lilli Arbore, magistrato Tribunale di Bari, in collaborazione con Regione Puglia, ANM Bari, l’Ordine degli Avvocati di Bari, la Cooperativa i Bambini di Truffaut, Apulia Film Commission e la partecipazione di numerose associazioni no profit (info: 342.6624110).

L’iniziativa è rivolta alle scuole superiori, ma ha visto anche il coinvolgimento di diverse scuole medie di Bari e provincia. Dalla scorsa edizione, il progetto è diventato “progetto pilota sulla Legalità della Regione Puglia” per volere del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.