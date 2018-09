Al Club Demodè giornata di solidarietà organizzata dalla compagnia teatrale “La Paranza”

La compagnia teatrale “La Paranza” ha organizzato per la giornata di giovedì 4 ottobre, a partire dalle ore 20,30 presso il Club DEMODE’ (via dei Cedri, n°14 – Modugno) una manifestazione di solidarietà per raccogliere fondi in favore di Gabriele Arcangelo, affetto da una rara patologia, che necessità di particolari cure riabilitative in centri specializzati.

La famiglia non dispone delle risorse finanziarie necessarie per curare Gabriele e “La Paranza”, come già hanno fatto altre realtà baresi, vuole contribuire a sostenere questa causa. Alla serata parteciperanno noti comici baresi che hanno raccolto il nostro invito.

Come da sempre dimostrato in circostanze di particolare difficoltà che affliggono i bambini e le loro famiglie, il mondo della cultura barese vuole rispondere con atti concreti mettendosi in gioco ma, soprattutto proponendo e producendo campagne di sensibilizzazione su temi che non trovano riscontri oggettivi e risposte efficaci da parte degli Enti preposti.

Confidiamo, pertanto, in una larga partecipazione di pubblico per sostenere economicamente Gabriele e la sua famiglia e, soprattutto, per farli sentire meno soli in questa loro battaglia.

Si ringraziano, inoltre, i tanti sponsor che hanno voluto sostenere l’iniziativa.