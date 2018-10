Nel Multisala Showville di Bari “La solidarietà va in scena” la grande Festa con l'associazione Fidas Bari

Domenica 7 ottobre si svolgerà per la nona volta a Bari la grande Festa “La solidarietà va in scena”, organizzata per i propri soci dall’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, federata FIDAS.

Alle 18.30 il sipario della Sala Grande del Multisala Showville (Via Giannini 9, Bari) tornerà ad aprirsi sul mondo del volontariato della donazione del sangue, e momenti di vita associativa si alterneranno allo spettacolo di intrattenimento – a invito – che l’Associazione offre ogni anno gratuitamente ad una rappresentanza dei suoi 20.000 soci donatori e donatrici.

Alla presenza dei Presidenti regionali FIDAS di Puglia Cosima Sergi, Calabria Antonio Parise e Lazio Paola Tosi, e di una delegazione della gemellata FIDAS Paola (Cosenza) capeggiata dal Presidente Carlo Cassano, saliranno sul palco i ragazzi che hanno voluto festeggiare la loro maggiore età donando sangue sull’esempio dei loro familiari. Sarà poi il turno di tre soci che hanno superato nel 2017 le 100 donazioni: Francesco Tricarico di Terlizzi, Domenico Pizzutilo e Luca Montepulciano di Molfetta. Saranno quindi consegnate a Gaetano Colacicco e Nicola Ungari, Presidente e Vice della Sezione di Adelfia, le insegne del Cavalierato della Repubblica a loro recentemente attribuito.

Seguirà la consegna del Premio “Un amico per la Comunicazione” - giunto alla 18a edizione - assegnato per il 2018 dalle 5 Associazioni che costituiscono la FIDAS di Puglia al cav. Vittorio Polito, giornalista e scrittore, per il contributo professionale dato negli anni a sostegno della donazione del sangue ed all’immagine della FIDAS pugliese.

La parte della serata destinata allo spettacolo sarà invece dedicata alla comicità del cabarettista romano Fabrizio Gaetani e poi alle note e ai virtuosismi del violinista tarantino Francesco Greco.

Ricordiamo che nel 2017 i soci delle 42 Sezioni in cui si articola la FPDS-FIDAS hanno donato alla Sanità pugliese 18.600 unità di sangue ed emocomponenti, realizzando, nell’anno del quarantesimo anniversario di fondazione, il notevole incremento del 9 per cento.

Domenica 7 ottobre 2018, ore 18.30

Via Giannini 9, Bari